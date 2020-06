Med den nye Kongsberg-simulatoren trenes det på risiko-oppdrag i over 50 knop

Kongsberg Digital (KDI) har levert de første eksemplarene av den nye maritime simulatoren K-Sim Fast Craft.

Dette er en hurtigbåtsimulator med en integrert våpensimulator for trening for potensielt farlige operasjoner i høy fart. De fire skreddersydde simulatorene er modellert etter to av patruljebåtene som Singapore-politiets kystvakt bruker.

De er satt opp i et treningssenter i Singapore som nylig har åpnet, opplyser KDI i en pressemelding mandag morgen.

Fullskalatrening

Simulatorene er de første av sitt slag og er ifølge KDI unike, da de muliggjør svært realistisk fartøysimulering i hastigheter på over 50 knop, og er integrert med avanserte «eye-tracking»-

og våpentreningssystemer.

Fast Craft-simulatoren har en bevegelsesplattform som med stor hydrodynamisk nøyaktighet gjenskaper de virkelige fartøyenes bevegelser i ulik sjøgang, vær og hastighet.

Cocpiten har en høyoppløst 270-graders utsikt og er er utformet med manøvrerings- og

navigasjonsutstyr, elektrooptiske sensorer og kommunikasjonsutstyr for å kunne gjengi arbeidssituasjonen om bord så realistisk som mulig.

– Leveransen av vår første K-Sim Fast Craft-simulator markerer begynnelsen på en

transformasjon av treningsmetode for personell til denne typen viktige og potensielt

farlige operasjoner. Langtidsverdien av fullskalatrening for denne typen

vanskelige operasjoner i fullstendig trygge omgivelser er uvurderlig, sier Tone-Merete Hansen, direktør for Maritime Simulation i KDI i pressemeldinga.

Storkontrakt

Da kontrakten med Singapores innenriksdepartement ble inngått høsten 2018, ble den betegnet som Kongsbergs største simulatorkontrakt noen gang, med en verdi på rundt 150 millioner kroner.

Singapore Police Coast Guard (SPCG) opererer fra fire baser og er med sine rundt tusen ansatte en av de største enhetene i Singapore-politiet. De har også en elitestyrke, «Special Task Squadron» (STS), samt en antiterrorgruppe (ERF), som utfører mange av høyrisikooppdragene det nå kan trenes på i simulator.

Simulatorene vil tas i bruk umiddelbart for å trene nye rekrutter på taktisk manøvrering og avskjæringsoperasjoner i realistiske øvelsesscenarioer.