MDG vil droppe dobbeltspor i Østfold sør for Moss

Hermstad sier i et intervju med NRK at det stadig dyrere jernbaneprosjektet i Moss er begrunnelsen for at partiet vil droppe planene om dobbeltspor mellom Råde og Fredrikstad lenger sør i fylket.

– Vi kan ikke gjenta tabben som er gjort i Moss med å bruke så mye penger på et prosjekt vi fortsatt ikke vet sluttsummen på, sier Hermstad til NRK.

Partilederen mener den samme kvikkleireproblematikken som har ført til kostnadsgalopp i Moss, også kan ramme dobbeltsporet lenger sør.

I Moss var planen å bruke seks milliarder kroner på jernbaneoppgraderingen, men nå er kostnadene nærmere 30 milliarder kroner. Regjeringen legger opp til å bruke 15,9 milliarder kroner på strekningen mellom Råde og Fredrikstad.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård svarer overfor NRK at traseen mellom Råde og Fredrikstad er lagt lenger vest der det er fjellgrunn, noe som gjør at de kan unngå mulige kostnadsøkninger på grunn av kvikkleire.

Fra jernbaneutbygging til bysikring

Regjeringen meldte om økt kostnadsramme for Moss-utbyggingen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Prosjektet er viktig for å videreføre Intercity-konseptet på Østfoldbanen, meldte de da.

– Kostnadsøkningen er knyttet til utfordringene med grunnforhold i Moss sentrum, og de omfattende sikringsarbeidene som nå pågår. Prosjektet har på mange måter endret seg fra en ren jernbaneutbygging, til også å omfatte arbeid for å redusere risikoen for et kvikkleireskred i Moss sentrum, sa Per Olav Moslet, fungerende prosjektsjef i Bane Nor til TU.

Bane Nor var ikke klar over hvor mye kvikkleire det var i Moss da de startet utbyggingen. med en sensor installert i 2020 har de registrert kontinuerlige små bevegelser i grunnen.