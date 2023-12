Maste om elektrisk mobilkran – nå er verdens første i drift i Oslo

Dælenenga, Oslo: På byggeplassen bak Grünerløkka skole står Siv Hege Farstad og strekker seg etter en pall med materialer. Armen hennes kan bli 49 meter lang, så det er ikke mye på den nye idrettsplassen hun ikke rekker. I ytterstilling kan hun løfte to tonn, med kort arm opptil 50. Kreftene henter hun fra en 72 kilowatts elmotor.

– Da vi hørte at Liebherr jobbet med en prototyp på en elektrisk hjulgående mobilkran, la vi inn bestilling med en gang. Vi ville være først ute, sier Lars Steen, daglig leder i Skoveng kranservice.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Høy miljøprofil når Nord-Norges mest trafikkerte gågate renoveres

Han forteller at han titt og ofte maste på den tyske produsenten, slik at de ikke skulle bli fraløpt på oppløpet. Dessuten ville krana passe perfekt til oppdrag i hovedstaden, hvor Oslobygg har ambisjoner om utslippsfrie byggeplasser de nærmeste årene.

En norsk verdensrekord

De har allerede en rekke elektriske gravemaskiner og andre anleggsmaskiner i drift. Med en hjulgående mobilkran på strøm vil de rykke enda nærmere målet.

– Dette har vært en etterlengtet brikke i puslespillet. Nå er det mulig å løse alt kranarbeid elektrisk, sier Eli Grimshagen, som er direktør i Oslobygg.

I høst kom den første krana til Skoveng på Skedsmokorset. Derfra ble maskinen fraktet videre til byggeplassen for nye Dælenenga flerbrukshall. Her har den vært i drift siden 4. november på oppdrag for entreprenør Seby og byggherre Oslobygg.

Dermed er rekorden et faktum: Verdens første hjulgående el-mobilkran i kommersiell drift.

– Går ikke og venter på et påbud

– Jeg driver og bor meg inn i hytta, sier Siv Hege Farstad, som har fått æren av å være verdens første kranfører av denne krantypen.

Hun får skryt av sjefen, Lars Steen, som innrømmer at han ikke ville klart den jobben selv.

– Jeg har fått høydeskrekk, forklarer Steen.

Farstad forteller at det har tatt litt tid å venne seg til den nye krana.

Lars Steen har bestemt seg, Skoveng skal være først med elektriske mobilkraner på hjul. Til våren får de en som kan ta enda tyngre løft. Foto: Arash A. Nejad

– Responsen er raskere enn jeg er vant til. Og så går den i dvalemodus hvis jeg ikke rører noe. Når jeg skal gjøre et nytt løft, hender det at jeg må rope ut at jeg bare må vekke krana først! sier Farstad til et oppbud av lokalpolitikere og pressefolk som har takket ja til Oslobyggs invitasjon om å ta den nye krana nærmere i øyesyn.

For byråd Anita Leirvik North byr seansen på en tur inn i kranhytta.

– Det er kjempegøy at vi har fremoverlente aktører som ikke går og venter på et påbud. Det tror jeg gir dem et fortrinn, sier hun til TU når hun er nede på bakken igjen.

I Oslo kommune er det et uttalt mål at alle kommunale bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie innen 2025. De private innen 2030.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Tiltak for bærekraft hjelper oss med driftseffektivisering

Verken støy eller stank

– Vanligvis ville det ligget et teppe av dieseleksos i en byggegrop som denne. Nå er lufta ren, det lukter ingenting, kommenterer Steen.

En svak hvining fra vinsjen på krana er alt vi hører. Steen tror at byggherrer som velger elektrisk, vil ha større sjanse for å få tillatelse til kvelds- og nattarbeid i urbane strøk.

– Det er ingen brumming fra denne maskinen. Ingen vibrasjon, heller. Det er bra for føreren også, bemerker han.

– Mobilkrana er et fint supplement til tårnkrana. For eksempel når den er opptatt med å løfte inn store elementer, mener Senthalan Sellathurai, Oslobyggs prosjektleder på Dælenenga.

Krever tilkobling

Hjulgående mobilkraner er lettere manøvrere på trange områder enn beltegående. At krana går på hjul, gjør også at den kan forflytte seg til nye byggeplasser for egen maskin. Men da går den på biodiesel, ikke strøm.

– Den har ikke batteri og er avhengig av å kunne koble seg til et strømuttak på byggeplassen. For eksempel en batterikonteiner, sier Steen.

Et batteri til en maskin på 36 tonn ville økt akseltrykket anselig, som det er begrensninger for. I valget mellom batteri til fremdrift og høyere løftekapasitet, valgte tyskerne det siste.

– For det meste står jo slike kraner i ro på byggeplassen, sier Steen.

Sammenlignet med en tradisjonell mobilkran skal denne spare miljøet for 20 tonn CO 2 i året, ifølge Skoveng. Oslobygg-direktør Eli Grimshagen i Oslobygg sier at beltegående mobilkraner er mindre egnet i tettbebyggelse.

– Nå er det mulig å løse alt kranarbeid elektrisk, samtidig som vi beholder fleksibiliteten på byggeplassen, sier hun.