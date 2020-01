Mange kunder vet ikke hva de bestiller. Dermed ender jakten på klimavennlige bygg i økte utslipp

Betongindustrien hevder at sviktende kunnskaper fører til at klimagassutslippene fra betongkonstruksjoner blir høyere enn nødvendig. Fotoet er en illustrasjon og viser støp av dekke med Bubbledeck på Tjuvholmen, det er ingen grunn til å tro at det brukt uheldige kvaliteter på dette prosjektet.

(Bilde: Joachim Seehusen)