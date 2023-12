MAN dømt til å betale over 630 millioner etter motorjuks

Tirsdag vant konkursboet etter rederiet IM Skaugen nok gang mot den tyske motorprodusenten MAN.

MAN er nå dømt til å betale 62 millioner dollar, tilsvarende over 630 millioner kroner til konkursboet.

«MAN har ikke ført bevis som rokker ved konklusjonen om at FAT-resultatene var manipulerte», heter det i dommen på 145 sider fra Borgarting lagmannsrett.

Sentralt i saken er spørsmålet om tyske MAN manipulerte tester av motorene til seks skip som ble levert til IM Skaugen. Også lagmannsretten slår fast at fabrikktestene (FAT-testene) av motorene ble manipulert, slik at drivstofforbruket skulle fremstå som lavere enn reelt.

I fjor vant konkursboet frem med saken i tingretten, og motorgiganten MAN ble dømt til å betale 363 millioner kroner til konkursboet.

«En sterk forbedring»

Det som også er nytt i lagmannrettens dom, er at MANs norske selskap er frifunnet i saken. MAN er nå også dømt til å betale til sammen over 31 millioner kroner i sakskostnader til konkursboet.

Samtidig må konkursboet betale 18,6 millioner kroner av sakskostnadene til MANs selskap i Norge, som altså ble frifunnet.

TU har vært i kontakt med tidligere skipsreder Morits Skaugen, som ennå ikke har rukket å lese dommen. Han konstaterer at det tilkjente erstatningsbeløpet er «en sterk forbedring».

Retten slår fast at MAN manipulerte tester av motoren til Norgas Orinda og fem andre skip. Foto: IM Skaugen

Kjernen i den langvarige krangelen er at det konkursslåtte rederiet IM Skaugen hevder de ble lurt til å velge MANs firetaktsmotorer til seks nye skip. De hevder giganten ga dem feil tall for motorenes drivstofforbruk og at de skjulte dette ved å manipulere testene av motorene.

Saken springer ut av at rederiet IM Skaugen, senere IMSK, i år 2000 bestemte seg for å fornye flåten. MAN solgte så seks motorer til det kinesiske verftet som bygde de nye skipene. Rederiet saksøkte MAN i 2015. Rederiet meldte oppbud i oktober 2018 og ble da slått konkurs.

– Våre motorer var født for tørste, sa Morits Skaugen da han forklarte seg i retten i høst.

I retten beskyldte han MAN for dobbelt bokholderi. Han ga klart uttrykk for at industrigiganten holdt tilbake informasjon om hva som foregikk ved MANs fabrikk i Augsburg.

Tidligere MAN-topp Georg Pachta-Reyhofen nektet i lagmannsretten for at testene av de seks motorene var blitt manipulert.