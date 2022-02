Målet er å ha kontroll på russiske ubåter i Atlanterhavet: Første P-8 Poseidon har landet i Norge

Det første eksemplaret av Luftforsvarets nye maritime patruljefly P-8A Poseidon har ankommet Norge.

9583 «Viking» landet på Evenes litt etter klokka 21.30 torsdag kveld, etter å ha fløyet fra Boeing Field i Seattle i 19-tida norsk tid onsdag og gjennomført en planlagt mellomlanding på den kanadiske flystasjonen Greenwood i Nova Scotia.

– Vi er meget stolte over å kunne levere verdens beste maskin for anti-ubåtoperasjoner og maritim overvåkning til Luftforsvaret – på tid, og innenfor budsjett. Dette vil sikre Norge en førsteklasses kapasitet for kontroll i det maritime domenet i lang tid fremover, skriver Odd Arvid Tveit, som er prosjektleder for P-8 i Forsvarsmateriell (FMA), i en e-post.

Fartøysjef om bord var en prøveflyger fra FMA, og flyet overleveres nå til Luftforsvaret etter at mottakskontrollen ble gjennomført hos produsenten tidligere i år.

Bedre kontroll på russiske ubåter

Det er ganske nøyaktig fem år siden Norge bestilte fem P-8A Poseidon direkte fra USA via FMS-programmet («foreign military sales») med en kostnadsramme justert til 11,2 milliarder kroner.

Denne investeringa skal sikre Norge en betydelig økt evne innenfor maritim overvåking og anti-ubåtkrigføring, samt at det kan bidra til å knytte enda sterkere bånd med våre nærmeste allierte.

P-8A «Viking» forlot Boeing-fabrikken onsdag kveld norsk tid. Foto: Boeing

Det gir større potensial for tettere samarbeid med både USA og Storbritannia når de viktige ubåt-jaktoperasjonene må gjennomføres for å holde kontroll på russiske strategiske ubåter på patrulje i Atlanterhavet, har vært budskapet fra forsvarsledelsen.

Siden har også Tyskland besluttet å anskaffe samme flytype, de bestilte fem i fjor høst, slik at det blir en stor samlet Poseidon-flåte som på sikt vil patruljere i våre nærområder.

Poseidon brukes også av Australia og India, mens New Zealand og Sør-Korea er rett bak Norge i køen.

Også da britene mottok sitt første P-8A for to år siden, var budskapet at planen er å operere tett sammen med amerikanske og norske Poseidon-flåter. I tillegg til å beskytte egne kjernefysiske avskrekkingsstyrker til sjøs og være sentrale i Nato-operasjoner i Nord-Atlanteren.

Da RAFs første P-8A, «Pride of Moray», ble fløyet hjem i februar 2020, betegnet britene anskaffelsen av Poseidon som en respons på et økt trusselnivå. Som at russisk ubåtaktivitet i Atlanteren er tilbake på kalde krigen-nivå, mens Kina investerer tungt i arktisk infrastruktur, isbrytere og andre isforsterkede skip.

«Viking» overnattet på den kanadiske flystasjonen Greenwood før atlanterhavkryssinga. Foto: CPL TC MATHESON

– Poseidon-flåten skal snart integreres i vår styrke av jagerfly, skip, ubåter, helikoptre og veltrente Royal Marines som er klare til å operere i arktiske forhold. Storbritannia kommer ikke til å sitte stille og se på dersom freden i den arktiske regionen trues, skrev det britiske forsvarsdepartementet den gang.

Ubåtjakt

Royal Air Force (RAF) mottok det siste av ni bestilte fly til Lossiemouth-basen 11. januar. Et av deres Poseidon MRA1 var på sitt første skarpe oppdrag i august 2020. Den gang handlet det om å skygge et russisk krigsskip med støtte fra et Eurofighter Typhoon.

I juli i fjor demonstrerte RAF at de er i ferd med å etablere anti-ubåtkapasitet med nyflyene, da de gjennomførte det første torpedoslippet, over Moray Firth like ved hjemmebasen i Skottland.

P-8A har kapasitet til å bære fem Mk 53-torpedoer internt. I tillegg kan det bære fire av Boeings egne kryssermissiler AGM-84D Harpoon-kryssermissiler under vingene. US Navy skjøt et Harpoon-missil fra P-8 i Europa for første gang på en øvelse i Norge 31. mai i fjor.

Etter det Teknisk Ukeblad er blitt fortalt, er det lite sannsynlig at Kongsberg-missilet NSM blir integrert på Poseidon. Heller ikke Sting Ray-torpedoene, som Norge har i dag, er integrert på flyet.

Derimot er det noen andre nye kapasiteter på vei: I stedet for at flyet må ned mot havoverflata for å angripe undervannsmål, vil det etter hvert være mulig for P-8A å slippe torpedoene fra en marsjhøyde på 30.000 fot.

Systemet kalles HAAWC («High Altitude Anti-submarine warfare weapon capability») og går ut på å utstyre Mk 54-torpedoene med vinger og styringssystem («Air Launch Accessory», ALA) som slippes av i det vannskorpa nærmer seg, slik at torpedoene kan svømme den siste biten mot målet på konvensjonelt vis.

Ifølge den siste årlige rapporten fra det amerikanske forsvarsdepartementets organisasjon DOT & E, som kom for en måned siden, forventer US Navy at HAAWC settes i fullskalaproduksjon i løpet av dette året.

«Viking» overnattet på den kanadiske flystasjonen Greenwood før atlanterhavkryssinga. Foto: DND-MND

Overtar for Orion neste år

Flyet som landet på Evenes torsdag, er det andre produserte av de norske flyene. 9583 «Viking» var i lufta første gang 4. oktober i fjor.

Luftforsvaret overtar nå flyet og planlegger en markering på Evenes 1. mars for det første av flytypen som skal erstatte P-3 Orion og DA-20.

Det første flyet, 9582 «Vingtor», gjennomførte sin jomfruferd 9. august. Fly nummer tre, 9584 «Ulabrand», var på sin første testtur 23. oktober. Dette er det neste P-8-flyet som fly til Norge. TU har ikke fått noen mer presis tidsangivelse enn at dette skjer en gang i løpet av våren.

– For prosjektteamet er dette en stor milepæl, men arbeidet fortsetter med leveranse av flyene, utstyr og nødvendig logistikk, skriver Odd Arvid Tveit.

Også fly nummer fire og fem, «Hugin» og «Munin», var i lufta i løpet av 2021. Den siste jomfruferden fant sted like før jul. Samtlige fly skal leveres i løpet av 2022.

På Boeings såkalte «installation and checkout»-anlegg Thompson vil det fortsatt pågå arbeid på «Vingtor» parallelt med at innfasinga starter opp på Evenes flystasjon.

De første flyene som flys over til Norge, skal etter hvert tilbake til USA for å få den samme norske konfigurasjonen som «Vingtor» er i ferd med å få. Planen er å spre dette arbeidet ut over noe tid, slik at Luftforsvaret kan komme i gang med trening og operasjoner hjemme i Norge.

Viderefører navnetradisjon Både «Vingtor», «Viking» og «Ulabrand» har navn fra «Catalina-avdelingen», forløperen til 333-skvadron, som opererte fra Skottland under andre verdenskrig. Norges første «Vingtor» var et Consolidated PBY-5 Catalina I-fly som ble levert i februar 1942 og i mai samme år landet i Førdefjorden for å hente ut to norske agenter sammen med en familie på tre som hadde holdt dem skjult fra tyskerne. For dette mottok hele mannskapet Krigskorset med sverd, Norges høyeste militære utmerkelse for tapperhet i strid. Dette er navn vi også kjenner igjen fra dagens Orion-flåte som vil fases ut når Poseidon er på plass. De fire P-3C-flyene heter «Vingtor», «Jøssing», «Ulabrand» og «Viking». De to P-3N-flyene heter «Hjalmar Riiser-Larsen» og «Bernt Balchen». De to siste P-8-flyene viderefører navnene til de to mørke DA-20 Jet Falcon-flyene fra 717 skvadron som driver med elektronisk krigføring.

På sensommeren 2019 var de første norske besetningene ferdig utdannet på P-8 i Jacksonville nordøst i Florida. De har jobbet som instruktører eller deltatt i operasjonell testing og evaluering (OT&E) fra marineflybasen Patuxent River i Maryland på USAs østkyst.

Nå skal disse operere, teste og utvikle P-8 fra norsk jord i norske forhold. Dette skal gjøres fra midlertidige fasiliteter på Evenes fram til den helt nye MPA-infrastrukturen står ferdig i løpet av 2023.

Luftforsvarets mål er å etablere initiell operativ evne (IOC) med P-8 sommeren 2023, slik at de nye flyene kan overta oppdraget P-3 Orion har utført i over 60 år fra Andøya.

Nå i februar er det for øvrig 80 år siden «Catalina-avdelingen», forløperen til 333-skvadron, startet opp.

Målet er å være fullt operative (FOC) med fem fly og ti crew i 2025, samtidig som at det også oppnår full operativ evne med F-35A, med blant annet JSM-missilet integrert.