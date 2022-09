Målestasjon på Sørlandet har målt ekstrem mengde metan i lufta

NILUs målestasjon på Birkenes i Agder har registrert ekstrem økning i mengden metan i lufta

– Vi har aldri sett noe lignende, sier Stephen Matthew Platt hos klima- og miljøinstituttet NILU til Forskning.no.

Han kaller utslippet fra Østersjøen et kjempeutslipp, så høyt at det kan føre til en målbar økning av det samlede metanutslippet for hele Norden i 2022.

Fordi det skjer i et relativt grunt havområde, når mye av metanet opp i atmosfæren.

Metan utgjør i gjennomsnitt 1800 ppb (deler per milliard) av lufta i den nedre delen av jordas atmosfære. NILU målte tirsdag 27. september en økning i konsentrasjonen på 400 ppb på Birkenes.

Utslippet av metan fra gassrørledningene i Østersjøen kan tilsvare to ganger de totale årlige metanutslippene fra all norsk olje- og gassproduksjon i ett år, viser beregninger NILU har gjort.

Birkenesobservatoriet har ifølge egne nettsider lenge vært blant de aller viktigste stasjonene i Europa for måling av grenseoverskridende luftforurensninger.

Overvåkningsprogrammene på Birkenesobservatoriet er en del av det nasjonale overvåkningsprogrammet finansiert av Miljødirektoratet.