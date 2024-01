Hver vinter kollapser flere tak i Norge helt eller delvis på grunn av for store snømengder. Mange hus og hytter er ikke dimensjonert for tyngden.

Tilbake i januar 2022 kollapset taket på et produksjonslokale som førte til at bygningen ble totalskadet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vil du jobbe med offensive cyberoperasjoner?

Det økonomiske omfanget av skadene ble vurdert til 6,7 millioner kroner, skriver Estatenyheter, som omtalte saken først. Summen inkluderte skade på inventar, bygning og løsøre, samt produksjonsavbrudd.

Forsikringsselskapet valgte imidlertid å avkorte erstatningen med 30 prosent på grunn av brudd på sikkerhetsforskrift om snømåking, og mente at sikrede var «mer enn lite» å legge til last for hendelsen.

Ansvarlig for nødvendig snømåking

Hvor mye hus- eller hyttetaket ditt tåler, avhenger av hvor gammel bygningen er. Gamle hus tåler mindre snø på taket enn nyere hus. Fuktig snø er betydelig tyngre enn tørr snø.

Forsikringstager skal sørge for nødvendig snømåking av tak, balkong og terrasse på forsikret bygning for å unngå skader og lignende.

Forsikringsselskapet If oppfordrer til å fjerne snø på forsvarlig vis selv ved moderate mengder, spesielt på terrasser, tak på sportsbod, garasjer eller uthus.

– Disse konstruksjonene er ikke beregnet på å tåle like mye snø som hustaket ditt, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

If peker også på at snøføyke inn på kaldloft ofte går folk hus forbi, og oppfordrer til å ta en titt på loftet og andre steder der snøen kan ha trengt inn.

– Har du drivhus i glass, sier det seg selv at det ikke tåler stort av snø, sier Clementz.

Kan nektes erstatning Forsikringsavtaleloven setter begrensninger for når forsikringsselskapet kan redusere erstatning til deg som forsikringstager, alternativt ikke gi deg erstatning overhodet.

Forsikringsselskap kan nekte utbetaling dersom forsikringstager har fremkalt forsikringstilfellet, enten med vitende vilje (forsett), eller ved å ha gjort noe man sterkt kan bebreides for (grovt uaktsomt).

Et eksempel på forsett, er at man setter fyr på huset fordi man ønsker forsikringsdekning til å oppføre et nyere hus. Et eksempel på grov uaktsomhet kan være at man setter igjen grillkull på en usikret måte inntil husveggen, som senere fører til at huset brenner ned.

Finansklagenemnda er et klageorgan som behandler klagesaker mot blant annet forsikringsselskap. Organets utsagn er kun rådgivende, men blir i all hovedsak fulgt i praksis.

– Sikrede valgte likevel ikke å måke taket

Eieren av bygget i den aktuelle saken fra 2022 hadde vurdert snømengden på taket og kommet til at det ikke var nødvendig å måke. Forsikringstager godtok ikke avkortingen, og saken havnet hos Finansklagenemnda. Det endte med enstemmig medhold til forsikringsselskapet.

– Risikoen for at omfattende snøtyngde fører til sammenrasing er stor og alminnelig kjent, skriver Finansklagenemnda, som mener sikrede tok en kalkulert risiko som i seg selv var klart uaktsom.

Noen dager før takkollapsen varslet lokalmedia at det var ventet store nedbørsmengder i området. Det kom nye ti centimeter snø etter eierens vurdering ble foretatt, før taket kollapset.

En takstmann som senere vurderte skaden, anslo at snødybden på taket på skadetidspunktet var rundt 60–80 cm. Snøen var også våt etter en mildværsperiode med regn.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Podcast: AI og autonomi forbedrer drift av industrielle anlegg

– Sikrede valgte likevel ikke å måke taket. Avkorting kan da finne sted under hensyn til arten av den aktuelle sikkerhetsforskriften, skyldgraden, årsaksforløpet og forholdene for øvrig, understreker Finansklagenemnda som mener avkortingen bør godtas.