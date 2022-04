Verdens mest brukte byggemateriale, betong, har én stor svakhet i tillegg til høye utslipp av klimagasser: materialet takler strekk dårlig. Det er den viktigste grunnen til at betongkonstruksjoner må armeres. Armering i form av tradisjonelle nett av armeringsstål er et av de største hindrene for moderne robotisert lagvis produksjon, ofte omtalt som 3D-print.