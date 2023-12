Forslaget om en såkalt maglevbane for flytende magnettog kommer fra det kristeligdemokratiske CDU, som er det største partiet i Berlins senat. Tanken er at en fem til sju kilometer lang testrute med førerløse tog skal frakte både passasjerer og gods i Berlin sentrum. Dette melder tyske Entwicklungsstadt.

Linjen er ment å gå i høyden, altså over bakkeplan, noe som vil gjøre byggingen betydelig billigere og raskere sammenlignet med å bygge ut T-banen, ifølge CDU. Men partiets koalisjonspartner, det sosialdemokratiske SPD, uttrykker stor tvil om prosjektet og tidsplanen i et intervju i Tagesspiegel.

Det er ennå ikke tatt noen beslutning om faktisk å bygge en magnetbane i den tyske hovedstaden. Men hvis planene skulle bli virkelighet, vil det ikke være første gang magnettog svever gjennom Berlin. Mellom 1984 og 1991 trafikkerte den såkalte M-Bahn en strekning på 1,6 kilometer mellom Kreuzberg og Tiergarten. Etter Berlinmurens fall investerte byen i T-banen i stedet.

Et annet skrinlagt maglev-prosjekt i Tyskland er ruten som var planlagt fra München sentrum til flyplassen utenfor byen. Men kostnadene skjøt i været, og planene ble skrinlagt i 2008. I dag er det få land i Europa som investerer i magnettog. Et unntak er Polen, hvor togselskapet Nevomo nylig har fått et kjøretøy til å sveve på et konvensjonelt jernbanespor.

I Kina og Japan gjøres det imidlertid fortsatt store investeringer i maglev-tog.

Dette er maglev-teknologien Magnetsvevebaner – maglev (magnetisk levitasjon) – er et jernbanesystem basert på bruk av magnetisme og lineære induksjonsmotorer. Togene beveger seg på et banelegeme der et magnetfelt ligger i bunnen, og de styres av magnetfelt langs sidene. Togene kan i dag oppnå en toppfart på over 600 kilometer i timen, og man regner normal kjørehastighet til 500 kilometer i timen. Den foreløpige fartsrekorden på 603 kilometer i timen ble satt på en teststrekning i Japan i 2015.

