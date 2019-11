Maersk vil spare drivstoff og CO2-utslipp med kjempebatteri

Kald novembervind blåser inn over containere og kraner på transportkonsernet Maersks terminal i Aarhus Havn. I et avsidesliggende hjørne av terminalområdet står to kritthvite 40-fots Maersk-containere med et litt annerledes innhold enn vanlig – seks racks med plass til 18 litium ion-batterimoduler hver, noe som gir en samlet kapasitet på 600 kWh.