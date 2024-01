Mærsk planlegger fortsatt skipsfart gjennom Suezkanalen og Rødehavet

Det viser en plan for det danske selskapets reiseruter framover, som ble offentliggjort sent mandag. Imidlertid har Mærsk satt planene på vent for noen fartøyer på Rødehavsruten på grunn av fortsatt risiko for angrep fra houthi-opprørere i Jemen.

Mærsk sier de vil kunngjøre reiseruten for hvert skip på et senere tidspunkt.

Mærsk stanset søndag all skipsfart i Rødehavet i 48 timer etter at houthi-opprørere forsøkte å ta seg om bord i et av skipene deres. Angrepet ble avverget av amerikanske militærhelikoptre som drepte ti opprørere i en skuddveksling.