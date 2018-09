Macron: Bra for prisen om Iran får fortsette å selge olje

Frankrikes president Emmanuel Macron mener Iran bør tillates å fortsette salget av olje, og oppfordrer til dialog.

– Det vil være bra for prisen på olje om Iran selger det. Det er bra for freden, og det er bra for den internasjonale prisen på olje, sa Macron til reportere etter FNs hovedforsamling tirsdag.

Frankrike og andre europeiske land jobber med å finne en måte som tillater bedrifter å fortsette forretningsvirksomhet i Iran, i håp om å unngå ytterligere sanksjoner fra USA.

USAs president Donald Trump varslet i mai at USA trekker seg fra atomavtalen fra 2015, noe som har ført til at Iran igjen er rammet av amerikanske sanksjoner. Den første runden med sanksjoner ble innført i august, mens den neste, som vil ramme iransk oljeeksport, er ventet å tre i kraft i november.