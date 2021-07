Må nedjustere anslagene for olje- og gassfunn i Nordsjøen

Oljeselskapet Mol Norge har avsluttet boringen av flere avgrensingsbrønner, som skulle bekrefte funnet Iving nær Balder-feltet i Nordsjøen, melder Oljedirektoratet.

Men resultatene ble ikke det de håpet på.

Før avgrensingsbrønnene ble boret var det anslått at funnet fra 2019 inneholdt mellom 2 og 11 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og gass. Det tilsvarer mellom 12 og 69 fat olje og gass.

Også avgrensingsbrønnen traff på olje og gass, men resultatene viser at avgrensningsbrønnene vil medføre en nedjustering av ressursestimatet i Iving-funnet. Det er foreløpig for tidlig å gi et oppdatert estimat for funnet, som viser akkurat hvor mye.

Ifølge Oljedirektoratet vil rettighetshaverne vurdere resultatene i Skagerrakformasjonen i kombinasjon med andre petroleumsførende nivåer og funn i området for videre oppfølging.

Det ble også utført en småskala formasjonstest i Skagerrakformasjonen i den ene brønnen, som viste begrensede strømningsegenskaper.

Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 820 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015.