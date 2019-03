Lyssignalet i bomstasjonene slukkes for godt

6. april slukkes de såkalte kvitteringslysene ved alle landets bomstasjoner for å spare penger.

Fjerning av lyssignalene er et av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der målet er å forenkle innkrevingen av bompenger og en mer effektiv drift.

Forslaget om å fjerne lyssignalene har vært ute på høring hos både bilbransjen, kommuner og fylkeskommuner.

– Vi regner med at det vil ta noe tid før vi får fjernet alle lysstolpene i hele landet, men vi vil sørge for at dette skjer så snart det er praktisk mulig, opplyser Egil Aasheim, som leder kontoret for AutoPASS i Vegdirektoratet.

Dermed må bilister i tiden fremover sjekke bomsaldo på nettsidene til bompengeselskapet i stedet for å sjekke fargen på saldolyset.