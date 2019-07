Lys kan ha en hittil ukjent egenskap: Selvindusert dreiemoment

I 1992 skjedde en sensasjon, og da tenker man ikke på at Danmark ble europamestre i fotball. Det var forskningens mestere som var på banen med en beskrivelse om at lys – i tillegg til å ha to forskjellige former for sirkulær polarisering eller spinn-angulært moment (SAM), også kunne ha et såkalt orbitalt angulært moment (OAM) – populært betegnet som vridd lys (se sidesak).