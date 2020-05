Lynkarriere: Eirik Kristoffersen blir ny forsvarssjef

Generalmajor Eirik Johan Kristoffersen (51) ble tirsdag presentert som ny forsvarssjef. Han overtar etter avtroppende Haakon Bruun-Hanssen.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten, det er et stort ansvar å bli øverste militære sjef i en sikkerhetspolitisk usikker tid. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og utvikle Forsvaret videre, sier Kristoffersen, i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Krigskorset med sverd

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen etterfølges av Eirik Johan Kristoffersen senere i år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kristoffersen er født og oppvokst i Bjerkvik i Nordland. Han har bakgrunn blant annet som sjef for Forsvarets Spesialkommando og nestkommanderende for Forsvarets Spesialstyrker og ble sjef for Heimevernet i 2017.

Her var han kun i 21 måneder før han rykket opp som sjef for Hæren i fjor.

For sitt lederskap under kamp i Afghanistan i perioden 2007-2008, ble Eirik Kristoffersen tildelt Krigskorset med sverd. Kristoffersen var en av de tre første som ble tildelt dekorasjonen etter andre verdenskrig.

– Kristoffersen har satt tydelige spor etter seg der han har vært. Han har vist meget gode resultater i Forsvarets spesialstyrker og som sjef for HV. I sin korte tid som sjef for Hæren har han sørget for at oppbyggingen Finnmark landforsvar nå ligger foran plan, uttaler forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han karakteriserer den nye forsvarssjefen som nytenkende, og med stor drivkraft og gjennomføringsevne.

– Vi har en sikkerhetspolitisk situasjon og en teknologisk utvikling som vil stille nye krav til Forsvaret. Kristoffersen har både strategisk innsikt og operativt fokus, sier Bakke-Jensen.

Går av etter sju år

Haakon Bruun-Hanssen, som fyller 60 år i juli, går av etter nærmere sju år som forsvarssjef. Han blir i stillingen fram til august.

Jakten på ny forsvarssjef har pågått en stund. Han tiltrådte 19. november 2013.

– Dette er et godt valg. Kristoffersen har de beste forutsetninger for jobben og jeg ønsker ham lykke til, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, ifølge Forsvarets nettsider.

Tidligere i år nominerte Forsvarsstaben kvalifiserte kandidater etter kriterier fastsatt for stillingen som forsvarssjef. Det vil si alle to- og trestjerners generaler eller admiraler som ikke går av for aldersgrensen innen to år etter tiltredelse.

I pressemeldingen Forsvarsdepartementet publiserte i januar, ble det understreket at de ønsket en bred og grundig prosess, som følger kvalifikasjonsprinsippet. Ved å gjøre det på denne måten sikret de en vurdering av alle kandidater, ikke bare de som sender en søknad. Forsvaret har i dag fire trestjerners og 18 tostjerners generaler/admiraler.

Mens Bruun-Hanssen kom fra Sjøforsvaret, har de fire forsvarssjefene før ham også kommet fra Hæren. Forrige forsvarssjef før Bruun-Hanssen som ikke var fra Hæren, var Torolf Rein, som tiltrådte i 1989, mens vi må tilbake til 1982–84 for å finne en forsvarssjef fra Luftforsvaret, Sven Hauge.