Lundin: – Ikke lønnsomt med en selvstendig utbygging av Alta og Gotha likevel

I en melding fra Lundin Petroleum melder oljeselskapet at de har vært nødt til å nedjustere anslagene for hvor mye olje som befinner seg i Alta-funnet i Barentshavet.

Etter å ha studert resultatene fra 3D-seismiske undersøkelser av området ved hjelp av Topseis, kombinert med omfattende data og analyse fra brønnen de boret i den utvidede brønntesten i forfjor, har de kommet til at funnet ikke inneholder så mye som tidligere antatt.

– Vi anser ikke lenger en selvstendig utbygging av Alta og Gotha-feltene som lønnsom. En subsea-utbygging knyttet til enten Johan Castberg-feltet eller andre fremtidige utbygginger i nærheten, er nå det mest økonomiske alternativet, skriver Lundin.

Oljeselskapet påpeker likevel at de planlegger å bore flere store prospekter i området i 2020.

– Dersom noen av disse viser seg å være vellykkede, kan det endre på de lønnsomme alternativene.

Trodde på økning av anslaget i 2018

Det var E24 som meldte om nedjusteringen av anslaget først.

Ressursanslaget for Alta var på mellom 115 og 390 millioner fat olje og gass, før den 2,5 måned lange testbrønnen ble boret i 2018. Da den var ferdig uttalte oljeselskapet at de regnet med å kunne øke anslaget.

Direktør Kristin Færøvik uttalte da til Teknisk Ukeblad at de hadde fått en bedre forståelse for selve reservoaret og produksjonsegenskapene, og redusert usikkerhet på feltet. Hun mente det var et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å modne ressursene frem mot en eventuell kommersialisering.

Nå viser det seg altså at funnet, som ble gjort i 2014, er mindre enn de trodde, og at det ikke kan forsvare en egen utbygging.

Ikke ledig kapasitet før etter 2026–2027

Johan Castberg-feltet, som Lundin nå foreslår å knytte funnene til gjennom en subsea-løsning, er vedtatt utbygget med en flytende produksjonsenhet og skal settes i produksjon i 2022.

Equinor, som er operatør for feltet, meldte i oktober 2018 at feltet ikke vil ha ledig kapasitet til å ta imot mer olje før etter 2026–2027. Da vil også Skruis-funnet bli vurdert knyttet til.

Castberg ligger omkring 100 kilometer nord for Alta og Gotha-funnene. Lundin uttaler til E24 at det er for langt unna til at det er mulig med en satellitt-utbygging med dagens teknologi, men at de håper det vil komme teknologiske løsninger som skal gjøre det mulig.