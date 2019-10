Det har vært mye debatt og usikkerhet rundt hva slags løsning Lundin ville gå for, for å dekke varmebehovet på Edvard Grieg, når plattformen elektrifiseres. I utgangspunktet ønsket de å beholde den ene gassturbinen på plattformen, for å produsere varme, men det satte et stortingsvedtak en stopper for.