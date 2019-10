Lukket oppdrettskonsept har blitt 500 millioner kroner dyrere

Reset er et sykkelhjulformet oppdrettskonsept der fisken svømmer i lukkede kammer med resirkulert vann. Selskapet Merdslippen står bak konseptet. De har søkt om 10 utviklingskonsesjoner for å utvikle teknologien over 12 år.

I et nytt vedtak avslår Fiskeridirektoratet delvis to av de 10 tillatelsene. De går videre med å behandle søknaden om de åtte gjenværende tillatelsene i søknaden.

Direktoratet viser til at økonomien i prosjektet er avgjørende for hvor mange tillatelser de får. Åtte konsesjoner er verdt 1136 millioner kroner, ifølge direktoratets beregninger.

Feilberegnet kostnadene

I søknaden om tillatelser som ble levert inn før 2017 var Reset budsjettert til 965 millioner kroner. I et brev med tilleggsopplysninger fra Merdslippen 17. mai i år, ble investeringskostnaden oppjustert til knappe 1483 millioner kroner.

Biorektoren er den største årsaken til at konseptet har blitt dyrere. Faksimile: Patentstyret

Oppjusteringen skyldes «...poster som burde vært med i den opprinnelige investeringskostnaden, men som grunnet en hektisk innspurt i søknadsprosessen ikke kom med. Investeringskostnaden, som lå til grunn for budsjettet, var rett og slett ikke godt nok gjennomarbeidet/kvalitetssikret», heter det fra Merdslippen, ifølge brevet fra Fiskeridirektoratet.

Tilleggskostnadene er blant annet treningsrom, innredning av lokaler, og solenergianlegg. Den største kostnadsdriveren er likevel bioreaktoren, som brukes for å rense vannet som skal være i anlegget.

Direktoratet mener konsesjoner verdt drøye 1,1 milliarder kroner er tilstrekkelig for å utvikle prosjektet.

«Ettersom ordningene med utviklingstillatelser skal bidra til å redusere risiko, men ikke nødvendigvis eliminere den for søker legger Fiskeridirektoratet til grunn at en tildeling av 8 tillatelser vil gi en tilstrekkelig økonomisk risikoavlastning til prosjektet», heter det fra direktoratet.

Vil mangedoble produksjonen

Konseptet er et oppdrettsanlegg som sett ovenfra er formet som et sykkelhjul. Hjulet skal ha 18 merder fordelt på seks seksjoner der hver av merdene rommer 1200 kubikkmeter. Eikene i sykkelhjulet skiller seksjonene.

Poenget er at fisken skal settes ut på ulik tid i de ulike avdelingene. Når fisken i en av seksjonene er klar til å slaktes, rengjøres hele seksjonen og ny fisk settes ut, for så å gjenta prosessen når fisken i neste kammer er klar til å slaktes.

Teknologien som skal brukes er en videreutvikling av dagens oppdrettsanlegg på land, men tatt tilbake i sjøen.

TU skrev om konseptet 9. september i år. Da sa styreformann og utvikler i Merdslippen Knut Vangen at konseptet kan mangedoble lakseproduksjonen.

– Kun med eksisterende lokaliteter kan vi mangedoble produksjonen i sjø med slike anlegg. Samtidig har man ikke problemene med lus. Vi får kanskje nye problemer, men de vil vi kunne overvinne, sa Vangen.

Seks patentsøknader

Vangen har søkt om seks patenter knyttet til anlegget, blant annet biorektoren, som er den største kostnadsdriveren: