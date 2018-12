Luke nummer 12 er for deg som er opptatt av virkelig god lyd

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag for å prøve lykken.

I luke nummer tolv kan du vinne Sennheiser HD 660 S, åpne og dynamiske hodetelefoner som er laget for de som er opptatt av virkelig god lyd.

Hodetelefonene har et elegant design og gir lytteren både auditiv presisjon og svært god brukskomfort. De leveres også med flere tilkoblingsmuligheter, slik at man både kan bruke de på hi-res mobile avspillere og med forsterker for ekstra god ytelse.

Premien har en verdi på 4490 kroner og er levert av Sennheiser.

Les mer om hodetelefonene her.

Alt du trenger å gjøre er å svare på spørsmålene og legge igjen navn, telefonnummer og adresse.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag - vinneren blir trukket mandag 17. desember.

Retningslinjene for TUs julekalender finner du her.

Vi trekker én vinner hver dag frem til nyttårsaften.

Lykke til!