Luke 15: I dagens julekalender kan du vinne denne trafikkvarsleren

NB: Julekalenderen er laget av Teknisk Ukeblad Medias kommersielle byrå Delta V, og har ingen sammenheng med redaksjonelt arbeid.

Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag i hele desember for å prøve lykken.

Denne trafikkvarsleren viser hastigheten din og sier fra om fotobokser og trafikkulykker. Enheten har en stor skjerm og gjør det mulig for bilførere å registrere fotobokser med et enkelt tastetrykk, for slik å hjelpe andre bilister å unngå fartsfeller. Flere funksjoner som vil bidra til å øke trafikksikkerheten ytterligere vil bli introdusert fortløpende. Forgjengeren til Saphe Drive, Saphe One har allerede vært solgt i Norge med stor suksess.

