Luftforurensning blokkerer for solenergi i Kina

I disse dager er alle seil satt i Beijing i Kina, hvor Kommunistpartiet arrangerer partikongress. Kongressen finner sted hvert femte år, og som vanlig under store begivenheter, stenger man ned fabrikker for å begrense luftforurensningen og gi utsikt til blå himmel.

Dette forsøket på å skjønnmale virkeligheten kan samtidig øke effektiviteten til regionens solcellepaneler.

Ny forskning fra Princeton University i USA viser nemlig at partikkelforurensning blokkerer for omkring 20 prosent av solpanelenes effektivitet.

10 prosent av energien skal komme fra sol

Kina har en målsetting om at solenergi i 2030 skal dekke 10 prosent av landets energibehov.

Men nettopp luftforurensningen fra fossilt brensel kan skape like store problemer om vinteren, som det økede skydekket gjør, konkluderer forskerne.

– Vekstland med kraftig luftforurensning, og som satser hardt på solenergi, så som Kina og India, neglisjerer ofte den rollen som aerosoler spiller når de planlegger. Men det kan bli en viktig faktor å regne med, sier forskningsleder Xiaoyuan (Charles) Li, som er ph.d.-student på Princetons institutt for bygge- og miljøteknikk, i en pressemelding.

Kombinerer fotovoltaikk med satellittdata

I de mest forurensede områder i det nordlige og østlige Kina reduserer aerosolforurensning potensialet for solenergiproduksjon med så mye som 1,5 kWh per kvadratmeter per dag – eller opptil 35 prosent.

Forskerne har kommet fram til dette resultatet ved hjelp av en solcelle-fotovoltaisk prestasjonsmodell, kombinert med satellittdata fra Nasa for å måle strålingen fra Sola og analysere aerosoler og skyer i atmosfæren.

De gjennomførte ni analyser fra 2003 til 2014, og de dekket hele Kina for å sammenligne partikkelforurensningens påvirkning på solenergiproduksjonen i forhold til skyenes påvirkning.

Kan brukes til bygging av nye solcelleparker

Forskningsresultatet er offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences. Og funnet kan være til hjelp ved plassering av nye solcelleparker, slik at man tar høyde for partikkelforurensningen og legger inn om det kan lønne seg å legge parkene lengre unna byene, selv om det blir større transportkostnader for energien ved en slik løsning.

I dag er forurensningen hovedsakelig konsentrert omkring industri- og byområder, mens tynt befolkede områder naturlig nok har renere luft.

Samtidig kan forskningen også oppmuntre vekstland til å erstatte behovet for fossilt brensel med solenergi, fordi det gir renere luft, mer energieffektive solpaneler og samtidig helsegevinster, mener Xiaoyuan Li.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk.