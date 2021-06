Luftfartshistorie, sier Boeing: Her får Super Hornet-flyet drivstoff i lufta fra et ubemannet tankfly

Bemannede kampfly som drar ut på oppdrag i formasjon med mer erstattelige støttespillere i form av droner, er et vesentlig steg nærmere operativ bruk.

Boeing og US Navy har nå gjennomført den første testen av lufttanking med dronen MQ-25 Stingray, der et F/A-18F Super Hornet var den heldige mottakeren av drivstoffet.

Den første lufttankinga ble gjennomført 4. juni, i etterkant av 25 flygninger med testdronen MQ-25 T1 i tillegg til utstrakt simulering ved hjelp av digitale modeller, melder Boeing.

– Dette er en historisk hendelse, og vi setter nå alt inn for å levere denne tankflykapasiteten ut til styrkene så kjapt som mulig, uttaler Leanne Caret, sjef for Boeing Defense, Space & Security, i meldinga.

Boeing MQ-25 T1 (testdrone) ble brukt til lufttanking første gang 4. juni.

Skal på hangarskip

Dronen er konstruert som et svar på et ønske fra US Navy om å øke rekkevidden på deres hangarskipbaserte kampfly av typene F-35C, F/A-18 Super Hornet og EA-18G Growler.

I dag bruker US Navy blant annet Super Hornet utstyrt med «aerial refueling system» (ARS) for å øke kampradiusen på øvrige fly. Nå frigjøres denne kapasiteten ved at MQ-25A Stingray overtar jobben som medbragt, flygende bensinstasjon.

Blant kravene er at dronene skal kunne levere 15.000 pund (6,8 tonn) drivstoff 500 nautiske mil ut fra hangarskipet.

Ifølge Boeing skal MQ-25 T1 fortsette flytestinga fra St. Louis ei stund til før dronen senere i år sendes til Norfolk i Virginia, der de starter test om bord på et hangarskip.

I september 2018 var det klart at Boeing gikk seirende ut av anbudskonkurransen, der også Lockheed Martin og General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) deltok, og vant oppdraget med å bygge MQ-25A.

MQ-25 T1-lufttanking. Foto: Boeing

Boeing Phantom Works opplyste den gang at de allerede var langt ut i testprogrammet på sin fabrikk i St. Louis og forberedte jomfruferden. Det tok imidlertid ganske nøyaktig ett år før dronen var i lufta første gang.

Lojal vingmann

Boeing er involvert i flere «loyal wingman»-prosjekter, og det er bare tre måneder siden jomfruferden med en lignende drone fant sted i Australia.

Denne utvikles som en del av prosjektet «Airpower Teaming System» (ATS) i et samarbeid mellom Boeing Australia og Royal Australian Air Force (RAAF).

Som navnene peker på, er det her snakk om å utvikle droner og ikke minst autonomi som legger til rette for at de kan operere i tett samspill med bemannede fly og kontrolleres ved hjelp av kunstig intelligens.

Ved siden av lufttanking, som vi nå nettopp har sett bli utført, kan de for eksempel bli brukt som framskutte sensorer for overvåking og tidligvarsling og som våpenbærere.