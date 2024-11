Luftens egentlige baron

Avinors virksomhet er omfattende. Konsernet driver 43 flyplasser i Norge og sørger for at mange titalls millioner passasjerer årlig kan reise trygt i luften. Tjenestene omfatter en betydelig bruk og omfang av teknologier og løsninger.

I denne ukas episode av podkasten Teknisk Sett hører du konsernsjef Abraham Foss i Avinor fortelle om hvordan de bruker mange typer forskjellig teknologi i sin omfattende virksomhet.

Mange oppgaver

Oppgavene omfatter alt fra å brøyte snø på rullebanen til å sørge for sikkerheten høyt oppe i luftrommet langt ut over vårt eget kontinent. Tjenestene består av alt fra avansert fysikk og kjemi til store og kompliserte radio-, tele- og datasystemer. Det finnes knapt miljøer i Norge som er så teknologisk dype og brede som Avinor – både fysisk og digitalt.

I den videre utviklingen av Avinor er konsernsjef Foss spesielt opptatt av alle grensesnittene i virksomheten. Det er ikke bare å sette i gang med å videreutvikle én del av virksomheten – spesielt ikke digitalt – uten å ta hensyn til alle andre systemer det skal kommuniseres med. Både internt og eksternt.

Sikkerheten først

Avinor er på mange måter luftens Bane Nor, men synes å lykkes bedre med å løse sine oppgaver enn sin jordlige kollega. Felles for de begge er at sikkerheten kommer i første rekke – og at det nettopp er hensynet til sikkerhet som fører til eventuelle komplikasjoner både langs skinnegangen og i luften.