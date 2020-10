Lovløse tilstander i byggebransjen forsterkes av uforstand hos Obos

Teknisk Ukeblads journalist Knut Bjørheim har denne uka satt et forbilledlig søkelys på en av de svært negative sidene ved norsk byggebransje: Ofrene for konkursryttere og dårlige leverandører som får drive på helt uten at noen setter stopper for deres virksomhet.

I saken om den fatale garasjebyggingen i Smedsrud grendelag på Langhus i Nordre Follo kommune, er det flere økonomiske ofre.

Grendelaget leide inn Obos prosjekt for å styre arbeidet. Det gikk svært dårlig.

I denne saken er det selskapet MT-Entreprenør som får hardeste kritikken – en kritikk TU har forelagt for selskapet og dets eiere, uten å få respons.

Alt har gått konkurs

Selskapet er stiftet i 2014, og gikk under intet mindre enn sitt fjerde navn (Bygg Entreprenør) da ledelsen begjærte oppbud før sommeren i år. En rekke kreditorer venter på pengene sine. Bobehandlingen kan ta to år.

Daglig leder, styreleder og eneste styremedlem i MT-Entreprenør er Bent Kaae. 58-åringen med adresse Asker står oppført med en nettoinntekt på knapt 3,5 millioner kroner i fjor, ifølge skattelistene, men uten formue. Han har en tilsynelatende ikke spesielt imponerende karriere bak seg:

De fem selskapene hvor han ifølge tjenesten Regnskapstall tidligere har vært daglig leder, gikk alle konkurs eller ble tvangsoppløst.

Forklaringen Obos Prosjekt gir om hvorfor et slikt selskap kunne få en så stor jobb målt mot MT-Entreprenørs størrelse og ledelsens historikk, er at de hadde gode erfaringer med dem fra før. Det er nesten uforståelig.

Obos hentet ubetydelig selskap

Et stort spørsmål i saken er nettopp hvordan MT-Entreprenør i det hele tatt kunne bli valgt som leverandør. Selskapet har vært fullstendig ubetydelig i byggebransjen siden det ble stiftet i 2014. I perioden 2014–17 hadde selskapet samlet en omsetning på under 17 millioner kroner – et snitt på drøyt 4 millioner kroner i året. Hvordan kunne Obos Prosjekt velge en slik leverandør til et prosjekt som var fem ganger så stort, og ledet av en person som hadde én egenskap i næringslivet: At ting gikk over ende? I 2018 økte omsetningen riktignok til 56 millioner kroner. Regnskapet per 2018 viser likevel svært lav egenkapital og høy gjeld.

Tilbake sitter grendelaget med ubrukelige garasjer til rundt 20 millioner kroner, og en rekke leverandører som ikke har fått betalt.

Hvordan Obos prosjekt kan si at de har gjort jobben sin som prosjektleder i denne saken, virker uforklarlig. En prosjektleder skal både finne gode leverandører og deretter følge opp og sjekke at de gjør jobben sin. Er det ikke den tjenesten grendelaget betalte 1 million kroner til Obos prosjekt for? «Som kunde hos oss får du hjelp fra A til Å med alle typer prosjekter», skriver selvskapet på egne nettsider. I Smedsrud ser det ut til å stoppet opp etter A.

Styret må følge med – uansett kompetanse

Så kan man innvende at styret i grendelaget burde satt foten ned, og ikke akseptert at leverandøren ble valgt. Var det ikke litt rart at et selskap nærmest uten tidligere omsetning, med en konkursbefengt ledelse, skulle få dette oppdraget? Hva i all verden skulle gjøre dem skikket til å bygge garasjer?

Jeg er selv styreleder i et borettslag i Oslo, og tror jeg vet ganske godt hvordan livet er for glade amatører som prøver å drifte et lite nabolag til beste for innbyggerne. Med mindre det er byggteknisk kompetanse i styret, er man prisgitt sine rådgivere. På samme måte som en del små kommuner for en del år siden stolte på Terra-meklerne som reiste rundt og skrøt av råtne amerikanske verdipapirer i Terra-skandalen, er det åpenbart at du stoler på Obos prosjekt. Det er jo Obos. De som vil deg vel.

Obos har det moralske ansvaret

Selskapet har etter det jeg kan forstå et klart moralsk ansvar for denne fallitten, og svarene de gir når Teknisk Ukeblad har bedt om forklaringer, imponerer ikke. Tvert imot.

– I praksis står vi uten rettsvern i denne bransjen, hevder Bård Brenden, daglig leder i Brenden & Co stillasutleie. Hans selskap venter på å få betalt 1,4 millioner kroner for en jobb som er gjort for det samme firmaet Obos prosjekt anbefalte så varmt. Brenden & Co har riktignok en omsetning på godt over 100 millioner kroner, men det utestående beløpet utgjør mer enn halvparten av fjorårets driftsoverskudd i selskapet.

Brendens opplevelse er ikke unik. Vi trenger å få bukt med de useriøse aktørene i byggebransjen. Da kan det å ha solide kriterier for hvem man velger som underleverandør, være et særdeles enkelt sted å starte.

Obos prosjekt har fått tilbud om å imøtegå kritikken i denne kommentaren. Obos prosjekt svarer at «det er uriktig å inngi oss på en form for prosedering av en evt sak, og avstår derfor fra ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt». Også Bent Kaae har fått tilbud om å imøtegå kritikken. Han har ikke besvart TUs henvendelser.