Lotus lanserer elektrisk SUV

Skal du lykkes i bilmarkedet, må du levere det folk vil ha. Nå for tiden er det SUV, og er du produsent av ikoniske sportsbiler, må du velge å forbli i nisjen din eller å gi markedet hva det vil ha.

Lotus gjør som Lamborghini og går for det siste: De lanserer nå SUV-en Eletre, bygget rundt et 100 kilowattimer batteri med 800 volt-arkitektur. Lotus kaller den verdens første elektriske «hyper-SUV».

Motoreffekten er 450 kilowatt, bilen har firehjulstrekk, og den skal feie deg fra null til hundre kilometer i timen på 2,95 sekunder. Rekkevidden hevdes å være rundt 600 kilometer.

Lading skal også gå raskt, da bilen trenger 20 minutter på en 350 kilowatt hurtiglader for å få 400 kilometer rekkevidde.

Lotus har brukt karbonfiber og aluminium i stor stil for å redusere vekten. Det bidrar til lengre rekkevidde og kjappere akselerasjon.

Stor SUV på egen plattform

Eletre er 5,1 meter lang, 2,13 meter bred og 1,63 meter høy. Akselavstanden er 3,019 meter. Dermed er det ingen småbil det her er snakk om.

Bilen er bygget på den nye elbilplattformen EPA, som er utviklet for biler hvor man sitter lavt. Altså er ikke dette en terrengbil. EPA-plattformen kan ifølge pressemeldingen brukes på biler fra C- til E-segmentene og utstyres med ulike batteristørrelser, motorer og assistentsystemer.

Eletre er den første femdørsbilen Lotus serieproduserer, den første elbilen de lager og den første de utstyrer med lidar. Samtidig passer Lotus Cars-direktør Matt Windle på å understreke at det fremdeles er «ekte Lotus».

Lidaren er for øvrig sentral i Lotus' visjon om at bilen en gang i fremtiden skal kunne bli selvkjørende. Den støtter oppdatering av programvare over internett, og nye funksjoner og stadig større grad av selvkjøring skal komme over nett.

Lotus Eletre. Foto: Lotus

Flere elbiler på vei

Det er for så vidt ikke overraskende at Lotus lanserer en SUV, ettersom de for et år siden fortalte om planene for et slikt kjøretøy. Nykommeren er elektrisk og kommer i år. Den er den første bilen i en kommende serie av elektriske biler fra Lotus, alle basert på EPA-plattformen.

Neste elbil skal lanseres neste år og er en firedørs kupé. Deretter kommer en mindre SUV i 2025 og en ny sportsbil i 2026. Fra 2028 skal Lotus være en ren elbilprodusent.

Lotus har vært på kinesiske hender siden 2017, og Eletre skal produseres i Wuhan i Kina. Den skal selges globalt.

Bilen kan reserveres nå – mot et depositum på 2500 euro, eller rundt 24.000 kroner. Leveransene starter neste år.

Hvor mye du må ut med for bilen til slutt, er ikke kjent, men når Lotus kaller det en «eksotisk hyper-SUV», tenker vi at du bør være forberedt på et sekssifret beløp. Startprisen skal angivelig være under 100.000 britiske pund (1,13 millioner kroner).