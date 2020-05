Lotus: «Elbilen vår er unik – den er porøs»

Lotus avduket sin Evija elbil i fjor sommer, og det var en ekstrem kreasjon på alle måter. Ombord er fire elektriske motorer som til sammen leverer 2000 hestekrefter. Nok effekt til at bilen skal tilbakelegge avstander i heftig hastighet – for eksempel skal akselerasjonen fra stillestående opp til 300 km/t gå på ni sekunder.

Detaljer om aerodynamikken

Siden lanseringen har produsenten brukt mye tid på bitvis å fortelle om detaljene i supersportbilen deres, og nå får vi innsikt i hvordan de jobbet med aerodynamikken på Evija. Richard Hill har jobbet hos Lotus i 30 år, nå er han sjef for aerodynamikk. I en uttalelse er Hill eplekjekk når han sammenligner Evija med vanlige sportsbiler.

– Det er som å sammenligne et jagerfly med et barns drage.

Årsaken til at han tør stikke fram haken er fordi Lotus har valgt en litt annen vei enn andre når det gjelder aerodynamikk.

– De fleste biler trenger å slå et hull i luften og komme seg gjennom rå styrke. Men Evija er unik ved at den er porøs. Bilen bokstavelig talt «puster» inn lufta. Fronten fungerer som en munn, den tar inn luften, suger hvert kilo verdi fra den, i dette tilfellet bakketrykket, så puster bilen ut gjennom baksiden, sier Richard Hill.

Luftstrømmen kjøler

Og hvis du ser på bilen, kan du se hva ingeniøren mener. I fremtiden er hulrommene mange på Evija. I tillegg til nedstyrke gir luftstrømmen kjøling til komponenter som batteri, elektriske motorer og bremser.

– Det større sentrale inntaket leverer luft for å kjøle batteripakken, som er montert bak setene, mens luften som føres gjennom de to mindre, ytre seksjonene kjøler den fremre e-akselen. Splitteren (vingen framme) minimerer mengden luft som kommer inn under kjøretøyet, noe som reduserer friksjonen og luften på undersiden. Dette betyr også at forskjellen i trykk mellom over- og undersiden av splitteren genererer kraft.

Venturirør

En annen dramatisk aerodynamisk finesse som bidrar til det Hill beskriver som porøsitet, er, venturirørene bilen har.

– De er med på å redusere friksjonen. Se for deg dem slik: Uten dem ville Evija vært som en fallskjerm, men med dem blir bilen som en håv. Og de gjør bilen unik i hyperbilverden.

I tillegg til hulrom og karosserifoldinger, har Evija også bevegelige deler, såkalt aktiv aerodynamikk, for å skape ytterligere kraft nedover. Men selv om Richard Hill er tøff i sine uttalelser om hvor unik Lotus elbil er når det gjelder aerodynamikk, vil han ikke avsløre den interessante motstandskoeffisienten. Nei, vi må vente på det til bilen har bestått de endelige testene.

Rekkevidde på 400 kilometer – men ikke i toppfart

Men hvor effektiv aerodynamikken enn er – ikke forvent at rekkevidden skal være like imponerende som resten av bilen. Batteriet er 70 kWh, som ifølge Lotus bør holde til 400 kilometer før det er tid for å lade. Og det trenger kanskje ikke å sies at denne rekkevidden bare er tilgjengelig for den som ikke utnytter de 2000 hestene.

Denne artikkelen ble først publisert av NyTeknik.se.