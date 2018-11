Løser du Plevris' helgenøtt «Trollet»?

Hver fredag vil vår faste problemskaper Vagelis Plevris fra Oslo Met gi deg en nøtt å knekke i løpet av helgen.

Svarfrist er mandag formiddag klokka tolv.

Svaret avslører vi i TU Byggs Facebook-gruppe hver mandag etter at konkurransen er avsluttet.

Her kommer denne ukas nøtt:

Oppgave 1

Et byggefirma leide inn 20 arbeidere i åtte måneder. Arbeiderne jobbet åtte timer om dagen for å fullføre halvparten av et byggeprosjekt. Fristen for ferdigstillelse av prosjektet var kun på 4 måneder, og selskapet trengte derfor å ansette flere arbeidere for å fullført arbeidet i tide.

Forutsatt at de nye arbeiderne hadde samme produktivitet som de gamle, hvor mange ekstra arbeidstakere måtte leies inn for å fullføre prosjektet i tide (på fire måneder)?

Det er også forutsatt at de ekstra arbeiderne jobbet mer, ti timer om dagen, mens eksisterende (gamle) arbeiderne fortsatte å jobbe åtte timer om dagen.

Foto: privat Vagelis Plevris Førsteamenuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Fagdisipliner er bygg-, anleggs- og transportteknologi, bygningsmaterialer og konstruksjonsteknologi

Oppgave 2

Et troll har oppdaget et ølfat i kjelleren av en restaurant. Første natten etter oppdagelsen sniker det seg inn og drikker fire glass øl fra fatet.

For ikke å bli oppdaget av restaurantens eier fyller trollet fatet med fire glass vann (samme størrelse på glassene og lik mengde), slik at ølfatet ser fullt ut igjen.

Tilfreds med dette trikset, gjør trollet det samme igjen i løpet av den neste natten, og det drikker ytterligere fire glass øl, men denne gangen er det ikke rent øl, men en blanding av øl og litt vann. På slutten erstatter trollet hva det drakk med fire glass med vann. Blandingen smaker fortsatt bra, så trollet bestemmer seg for å gjøre knepet en gang til.

I løpet av den tredje natten drikker det fire glass av blandingen, og erstatter med nøyaktig fire glass rent vann. Neste morgen ble eieren av restauranten mistenksom og besluttet å sende tønneinnholdet til den lokale alkymisten for å ta prøver.

Til sin overraskelse fortalte alkymisten ham at blandingen ikke bare inneholdt øl og vann, men at det også var bare 2,4 prosent mer øl enn vann!

Hvor mange glass øl var det i fatet i begynnelsen av historien?

