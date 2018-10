Løser du Plevris' helgenøtt «Tallplunder»?

Hver fredag vil vår faste problemskaper Vagelis Plevris fra Oslo Met gi deg en nøtt å knekke i løpet av helgen.

Svarer du rett, kan du være den heldige vinneren av en fin og hendig TU Bygg termoflaske fra Hadeland glassverk. Svarfrist er mandag formiddag klokka tolv.

Svaret avslører vi i TU Byggs Facebook-gruppe hver mandag etter at konkurransen er avsluttet.

Her kommer denne ukas nøtt:

Oppgave 1

Hva er verdien av følgende uttrykk (figur 1)?

Figur 1

Foto: privat Vagelis Plevris Førsteamenuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Fagdisipliner er bygg-, anleggs- og transportteknologi, bygningsmaterialer og konstruksjonsteknologi

Oppgave 2

Figur 2

I de ti blanke feltene i figur 2, skriv et ti-sifret tall slik at sifferet i den første posisjonen (0) er antall nuller i det ti-sifrede tallet, tallet i det andre feltet (1) er antall enere i sifferet, tallet i tredje posisjon (2) er antall toere i tallet, etc, helt til tallet i tiende posisjon (9) som er antall niere i det ti-sifrede tallet. Det er kun én riktig løsning.

For eksempel er løsningen 1220145678 IKKE riktig fordi: Den har én null (riktig), den har to enere (riktig), den har to toere (riktig), den har null treere (riktig), den har én firer (riktig), men den har ikke fire femmere. Så det er ikke en akseptabel løsning.

