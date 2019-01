Løser du Plevris' helgenøtt «Sjokolade»?

Hver fredag vil vår faste problemskaper Vagelis Plevris fra Oslo Met gi deg en nøtt å knekke i løpet av helgen.

Svarer du rett, kan du være den heldige vinneren av en fin og hendig TU Bygg termoflaske fra Hadeland glassverk. Svarfrist er mandag formiddag klokka tolv.

Svaret avslører vi i TU Byggs Facebook-gruppe etter at konkurransen er avsluttet.

Her kommer denne ukas nøtt:

Oppgave 1



Finn x i punktet C på den horisontale linjen i figuren under (figur 1), slik at summen av avstandene |AC|+|CB| er på et minimum.

Figur 1

Oppgave 2

Fire barn er på tur i fjellet. Anne (A) har seks sjokolader, Bjørn (B) har åtte sjokolader, Camilla (C) har ti sjokolader, mens Daniel (D) ikke har noen sjokolader.

De bestemte seg for å dele alle sjokoladene likt (hvert barn får seks stykker) og Daniel betaler 150 kroner.

Hvordan deler de tre barna, Anne, Bjørn og Camilla 150 kroner? Hvor mange kroner skal Bjørn få, og hvor mange kroner skal Camilla få?

Send inn dine svar via skjemaet under!

