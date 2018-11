Løser du Plevris' helgenøtt «Sjakk-konger»?

Hver fredag vil vår faste problemskaper Vagelis Plevris fra Oslo Met gi deg en nøtt å knekke i løpet av helgen.

Svarer du rett, kan du være den heldige vinneren av en fin og hendig TU Bygg termoflaske fra Hadeland glassverk. Svarfrist er mandag formiddag klokka tolv.

Svaret avslører vi i TU Byggs Facebook-gruppe hver mandag etter at konkurransen er avsluttet.

Her kommer denne ukas nøtt:

Oppgave 1

25 maur er i fem forskjellige hulrom i en maurtue. Rommene ligger ved siden av hverandre på en lineær måte som vist i figur 1. Det er fem maur i hver av de fem rommene. Målet er å utvide de tomme naborommene (det ligger mange tomme rom både til venstre og til høyre) slik at det tilslutt er en maur i hvert rom.

Gitt at en maur trenger ett minutt til å flytte til neste (eller forrige) naborom og at det hvert minutt er det kun én maur som kan flytte seg.

Hvor mange minutter (eller flytt) er nødvendig (som minimum) for at maurene oppnår målet?

Figur 1

Foto: privat Vagelis Plevris Førsteamenuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Fagdisipliner er bygg-, anleggs- og transportteknologi, bygningsmaterialer og konstruksjonsteknologi

Oppgave 2

På et vanlig sjakkbrett med 64 kvadrater (8x8) kan to konger ha 3612 forskjellige oppstillinger (brettet er tomt, ingen andre brikker står på brettet), gitt at de to kongene ikke står på samme rute samtidig eller står på tilstøtende ruter (setter hverandre i sjakk).

Hvor mange forskjellige oppstillinger kan to konger okkupere på et sjakkbrett med 63 firkanter (9x7)?

Send inn dine svar via skjemaet under!

Lurer du på noe? Diskutér eller still spørsmål om oppgavene i TU Byggs Facebook-gruppe.