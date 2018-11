Løser du Plevris' helgenøtt «Kvinner i rommet»?

Hver fredag vil vår faste problemskaper Vagelis Plevris fra Oslo Met gi deg en nøtt å knekke i løpet av helgen.

Svarer du rett, kan du være den heldige vinneren av en fin og hendig TU Bygg termoflaske fra Hadeland glassverk. Svarfrist er mandag formiddag klokka tolv.

Svaret avslører vi i TU Byggs Facebook-gruppe hver mandag etter at konkurransen er avsluttet.

Her kommer denne ukas nøtt:

Oppgave 1

99 prosent av folkene i et stort rom er menn.

Hvor mange menn må forlate rommet for at denne prosentandelen skulle gå ned til 98 prosent?

Det er kjent at antall kvinner i rommet er fire, og at to av dem er gift.

Foto: privat Vagelis Plevris Førsteamenuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Fagdisipliner er bygg-, anleggs- og transportteknologi, bygningsmaterialer og konstruksjonsteknologi

Oppgave 2

Vi har en klokke som hver time i sanntid mister 24 minutter. Klokken 12 på formiddagen ble klokken satt til riktig sanntid, og den viser nå 15.

Gitt at den sluttet å fungere som den skal for akkurat to timer siden, hva er klokken nå?

Bruk et 24-timers format (xx) for å angi tiden.

Send inn dine svar via skjemaet under!

Lurer du på noe? Diskutér eller still spørsmål om oppgavene i TU Byggs Facebook-gruppe.