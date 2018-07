Løser du Plevris' helgenøtt? «Kunsthandler»

Hver fredag vil vår faste problemskaper Vagelis Plevris fra OsloMet – storbyuniversitetet gi deg en nøtt å knekke i løpet av helgen.

Oppgave 1

En mann kjøpte et maleri for 600 kroner. Han solgte det igjen for 700 kroner. Senere kjøpte han det tilbake igjen for 800 kroner, og solgte det på nytt for 900 kroner.

Hvor mye tjente han på dette (gikk i overskudd)?

Foto: privat Vagelis Plevris Førsteamenuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet – storbyuniversitetet Fagdisipliner er bygg-, anleggs- og transportteknologi, bygningsmaterialer og konstruksjonsteknologi.

Oppgave 2

Hvor mange grader er det mellom viserne på urskiven når klokken er kvart over tre?

Bruk kommategn, ikke punktum i svaret.