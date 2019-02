Løser du Plevris' helgenøtt «Kryptaritme»?

Hver fredag vil vår faste problemskaper Vagelis Plevris fra Oslo Met gi deg en nøtt å knekke i løpet av helgen.

Svarer du rett, kan du være den heldige vinneren av en fin og hendig TU Bygg termoflaske fra Hadeland glassverk. Svarfrist er mandag formiddag klokka tolv.

Svaret avslører vi i TU Byggs Facebook-gruppe etter at konkurransen er avsluttet.

Her kommer denne ukas nøtt:

Oppgave 1

En terning som måler 11 × 11 × 11 (i cm) er laget av 11³ = 1331 (cm) mindre terninger (hver måler 1 cm × 1 cm × 1 cm). Hva er det største antall små (centimeter) terninger som er synlige fra hvilket som helst punkt?

Oppgave 2

Løs følgende kryptaritme slik at resultatet har den minste mulige verdien:

F O U R + F I V E = N I N E

Hver bokstav får et nummer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 (to forskjellige bokstaver kan ikke tildeles samme nummer). Bestem tallene representert ved hver bokstav for slik at regnestykket blir går opp. Svaret i regnestykket er svaret på oppgaven. Det kan være flere løsninger. Velg den løsningen som gir den laveste sluttverdien.

Send inn dine svar via skjemaet under!

Lurer du på noe? Diskutér eller still spørsmål om oppgavene i TU Byggs Facebook-gruppe.