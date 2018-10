Løser du Plevris' helgenøtt «Den smarte ingeniøren»?

Hver fredag vil vår faste problemskaper Vagelis Plevris fra Oslo Met gi deg en nøtt å knekke i løpet av helgen.

Svarer du rett, kan du være den heldige vinneren av en fin og hendig TU Bygg termoflaske fra Hadeland glassverk. Svarfrist er mandag formiddag klokka tolv.

Svaret avslører vi i TU Byggs Facebook-gruppe hver mandag etter at konkurransen er avsluttet.

Her kommer denne ukas nøtt:

Oppgave 1

En mann kjørte fra by A til by B med bil med en gjennomsnittlig hastighet på 60 km/t. På vei tilbake, fra B til A, var gjennomsnittshastigheten 40 km/t på grunn av trafikk.

Hva var gjennomsnittshastigheten for hele turen (by A til by B og tilbake til by A)?

Foto: privat Vagelis Plevris Førsteamenuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Fagdisipliner er bygg-, anleggs- og transportteknologi, bygningsmaterialer og konstruksjonsteknologi

Oppgave 2

På en tidligere avholdt vitenskapskonferanse ble en smart, norsk ingeniør spurt om hvor gammel han var. Han svarte: «Kvadratet av min alder (heltall) er året jeg ble født».

Hvis ingeniøren fortsatt lever i dag, når ble det avholdt konferansen (hvilket år)?

Send inn dine svar via skjemaet under!