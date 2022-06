Finlands atomreaktor Olkiluoto 3 skulle settes i drift i 2009, men har blitt rammet av utallige problemer og forsinkelser.

Reaktoren ble koblet til nettet i mars i år og har levert strøm under testdrift. Men nå blir det nye forsinkelsene før den kan settes i full drift.

Selskapet TVO, som eier kraftverket, meddeler at testkjøringen forsinkes med drøyt en måned. Årsaken er at det har blitt oppdaget løse komponenter i turbinen.

Import fra Russland stanset i mai

Dessuten har det blitt avsatt tid for å analysere testkjøringen som er gjennomført. Til sammen betyr det reaktoren ikke kan bli satt i kommersiell drift i september, som var planen. I stedet utsettes full drift til desember i år.

Olkiluoto 3 er av typen EPR, europeisk trykkvannsreaktor, og har en makseffekt på 1600 MW. I full drift blir Olkiluoto 3 det største kraftverket i Norden.

Halvøya Olkiluoto, med kjernekraftreaktorene 1, 2 og 3, med samme navn. Foto: TVO

Den produksjonen kommer godt med, for det russiske strømselskapet Rao Nordic stoppet all sin eksport til Finland i midten av mai. Den finske nettoperatøren Fingrid har sagt at det ikke vil føre til strømmangel.

«Kan bli utfordringer»

Men direktør for bransjeorganisasjonen Energiindustrin, Jukka Leskelä, konstaterer i et intervju med avisen Yle at strømsystemet blir presset på grunn av forsinkelsene:

– Vi får håpe at den nye datoen holder. Jeg tror vi klarer oss til høsten, men det blir stadig vanskeligere. Om det dukker opp andre omfattende mangler i systemet, enten i importen eller i produksjonen – da blir det knapt. Vi har verken import fra Russland eller god adgang til gass, sier han.

Hvis ikke reaktoren er i gang rundt jul, blir situasjonen vanskelig, mener han.

– Hvis det blir en kald vinter, kan prisene bli veldig høye, sier Leskelä til Yle.

Artikkelen ble først publisert på Nyteknik.