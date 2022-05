Lørdag tjener strømkunder i Sør-Norge penger på strømmen

Det viser et regnestykke investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har gjort, skriver E24.

Årsaken er statens strømstøtte. I desember valgte regjeringen med støtte fra SV å innføre en strømstøtteordning som betaler deler av regningen. Frem til oktober vil staten ta 80 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime.

Siden torsdag har strømprisen i Sør-Norge falt fra de skyhøye nivåene som har vært vanlig siden høsten i fjor. Lørdag har Sør-Norge den laveste strømprisen siden 24. mai i fjor. Ifølge strømbørsen Nord Pool havner snittprisen på 34,69 øre per kilowattime.

Basert på regnestykket vil strømkunder på Østlandet tjene cirka 20 øre per kilowattime i timene fram til klokken 17.

Prisområde Kristiansand (Sør-Norge) og Bergen (Sør-Vestlandet) har hatt omtrent like priser som Oslo den siste måneden og vil dermed også oppleve at staten tar regningen de neste timene. For kunder nordover i landet har prisene gjennom mai vært for lave til at strømstøtten vil bli tatt i bruk.