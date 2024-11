London skal bruke kloakken til oppvarming

Et milliardprosjekt skal bruke overskuddsvarme fra kloakken, undergrunnen og Themsen til å varme opp Parlamentet og flere andre landemerker i London.

Bydelen Westminster – der blant annet Parlamentet holder til – og Storbritannias departement for energisikkerhet og nullutslipp står bak prosjektet, som foreløpig har et budsjett på 1 milliard pund eller drøyt 14 milliarder kroner.

Målet er å bygge landets største varmenettverk for å fange overskuddsvarmen og bruke det til å varme opp vann og sentralvarme i sentrum av London.

– Dette er et dristig skritt i retning av styrket energisikkerhet og er en av fem varmenettverkssoner vi støtter med over 5 milliarder pund, sier energisikkerhetsminister Miatta Fahnbulleh.

Slike nettverk regnes som mer kostnadseffektive enn å bygge luft-til-luft varmepumper for hver enkelt bygning i kampen for avkarbonisering. Det er ventet at varmenettverk vil spille en viktig rolle i innsatsen for å få landets energinett bort fra fossilt brensel.

Keir Starmers regjering gikk til valg med løfte om «null-karbon-strøm innen 2030». Satsing på vind, sol, tidevann og kjernekraft skal gi folk lavere strømregning og gjøre Storbritannia mindre avhengig av importert olje og gass.