Livsvitenskapsbygget blir noe av det mest avanserte som er bygget på norsk jord

Fakta om Livsvitenskapsbygget Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet

Foreløpig arealramme: 66.700 kvm

Oppstart/ferdigstilling: 1. kvartal 2019/ høst 2024

Status: Byggefase

Kostnadsramme:6,8 mrd kroner

I dag klokka kvart over ett setter Erna Solberg spaden i jorda på Gaustad i Oslo, hvor Norges største universitetsbygg skal ligge. Det er Statsbygg som har invitert pressen til markering av byggestarten for det såkalte Livsvitenskapsbygget, som blir 66.700 kvadratmeter stort, 3600 kvadratmeter større en Campus Ås, som er ferdig til høsten. Etter planen skal Livsvitenskapsbygget være innflyttingsklart for 1600 studenter og 1000 ansatte om fire og et halvt år, det vil si høsten 2024. Prosjektet blir en del av Universitetet i Oslo.