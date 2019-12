Live på TU.no tirsdag morgen: Forsvarets langtidsplan oppe til debatt

Klokka 08.30 tirsdag starter frokostmøtet som har tittelen «Sivilt-militært samarbeid: Dilemmaer for Forsvarets langtidsplan». Hvilke utfordringer innebærer konkurranseutsetting for Forsvarets evne til å oppfylle samfunnsoppdraget, spør arrangørene Forum for utenriks og sikkerhet, Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret, Fellesforbundet og Polyteknisk Forening.

Flere private aktører skal inn for å løse transportbehov, vedlikehold og andre støttefunksjoner for Forsvaret, ifølge langtidsplanen.

De som deltar i diskusjonen er oberst Thomas L. Halvorssen, jurist og forsker Gry Nystuen ved Norges institusjon for menneskerettigheter og kommunikasjonsdirektør

Ronny Lie fra Kongsberg.

Du kan følge sendingen øverst i denne artikkelen.