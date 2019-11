Ledigheten blant ingeniører har ikke vært lavere de siste seks årene enn den er nå

Teknisk Ukeblad har ført statistikk over antallet ledige innen ingeniør- og ikt-fag siden begynnelsen av 2014, omkring et halvt år før oljekrisen satte inn for fullt og ledigheten føyk i været.

Sommeren det året startet ledigheten å stige, før den nådde toppen januar 2017. Siden har det gått jevnt nedover igjen.

Status ved utgangen av oktober 2019, nesten seks år senere, er at ingeniørledigheten er lavere enn den har vært noen gang før i denne perioden.

Størst nedgang

Ifølge Nav's oversikt er det nå 3050 innen ingeniør- og ikt-fag som er registrert som ledige. Det er en nedgang på 46 personer fra måneden før, og 214 færre enn ved utgangen av august, altså to måneder før.

Det siste året er antallet ingeniører uten jobb sunket med 1062, noe som tilsvarer en nedgang på 26 prosent. Det gjør ingeniør- og ikt-fag til yrkesgruppen med størst prosentvis nedgang det siste året.

Ledigheten blant ingeniører ligger nå på 1,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 1,5 for ett år siden.