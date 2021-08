Lasteskip lastet til randen mister containere i tusentall

Det var et trist syn da containerskipet One Apus 8. desember 2020 måtte søke nødhavn i Kobe, Japan. Skipet hadde seilt fra Yantian i Kina fylt til randen med 14.000 containere i opptil ni lag. Ved ankomst lå de hulter til bulter, som et barn som har lekt med byggeklosser.