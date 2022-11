Lasteskip har gått på grunn utenfor Hustadvika

– Et fraktefartøy med fem personer om bord har gått på grunn. Ikke fare for mannskap om bord. Lastet med asfalt. Ikke meldt om utslipp. Brann, kystvakt og redningsskøyte kommer med pumper, skriver Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter.

Det er fartøyet Torvaag som kjørt seg fast utenfor Bud i Hustadvika, skriver Tidens Krav.

– Det er et lastefartøy lastet med asfalt som har kjørt seg fast, rett nord for Nordre Langøya, forteller operasjonsleder Jens Dahl i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet ble varslet om ulykken like etter klokken 8.30.

«Torvaag» tilhører Molde Sjøtransport AS. Daglig leder Knut Lasse Torhus sa Tidens Krav litt etter klokken 10 at de vente på assistanse for å få båten av grunna.

– Utover det så har vi ikke så mye informasjon nå. Vi vet ikke omfanget av skadene ennå, men av det vi kan se nå skal det ikke være en stor fare for at det skal gå skikkelig galt, forteller Torhus om faren for at fartøyet skal begynne å ta inn vann.