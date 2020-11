Laseren er 60 år: En verden uten er nesten umulig å tenke seg

I tillegg til å være president i Tekna og medgründer i Picterius som diagnostiserer gulsott hos barn er Lise Lyngsnes Randeberg professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved institutt for elektroniske systemer ved NTNU. Med en spesiell forkjærlighet for laserteknologi. Nå feirer laseren 60 år og vi snakker med henne om hva den har betydd for utviklingen av den moderne verden.

Og det er ikke lite. Det er vanskelig å tenke seg internett uten at laser kan lyse inn i de fiberoptiske kablene. Hvordan verden hadde sett ut uten fiberoptikken er nesten umulig å tenke seg, men 2020 hadde kanskje vært litt mer som 1980 eller 1990.

For ikke å snakke om hva laseren har betydd på alle andre måter. Innen medisin, bygg, industri, sikkerhet og all slags forbrukerteknologi. Men også til militært bruk for å gjøre våpen mer nøyaktige og snart til å skyte ned fly og missiler.

Det er kanskje ikke så rart at Lyngsnes Randeberg, som vi snakker med på hennes kontor på NTNU, bobler av begeistring over oppfinnelsen.

