Laser-kommunikasjon

Laser er i ferd med å kunne erstatte radiokommunikasjon i verdensrommet

Kina har utført tester der de har brukt laser i stedet for radiosignaler for kommunikasjon mellom sine Beidou-satellitter og jorden. Etter flere tiår med eksperimentelle forsøk ligger veien klar for raskere og mer nøyaktig satellittnavigasjon med laserkommunikasjon.