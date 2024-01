Noe så sjeldent som et nytt romprogram i Norge ble lansert i november, da stortingsgruppene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre arrangerte et seminar som tok for seg medisinsk romforskning.

Det nye norske romprogrammet Nåva Space var der med håp om å skaffe statlige midler.

For det er ikke helt rett frem å starte et romprogram. Menneskene bak Nåva Space håper at det skal finnes midler i revidert statsbudsjett, slik at de kan sende opp nordmenn i en SpaceX Dragon-kapsel allerede i 2025.

– De vil satse mer på forskning om bord i sine egne farkoster, og de utvikler et program som skal la folk være om bord i en Crew Dragon-kapsel utstyrt for forskning i bane rundt jorda. Om Norge kommer på banen og lager et program for bemannet romfart, har vi mulighet til å komme med våre innspill til hvordan denne skal utstyres, sier astronom Vegard Rekaa.

Han er leder for Nåva Space, som er under etablering, foreløpig uten finansiering. Ifølge Rekaa deltok representanter for SpaceX på seminaret med budskap om at Norge kan være en viktig bidragsyter i romforskningen og at vi må tørre å ta en rolle.

Initiativtakerne bak Nåva Space håper å kunne bidra med forskning som kan løse gåten rundt SANS – såkalt Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome. Dette er et syndrom mange astronauter opplever etter lengre opphold i vektløs tilstand.

Redusert syn etter romferder

Ifølge Nasa opplever opp til 70 prosent av astronautene på den internasjonale romstasjonen ISS SANS i større eller mindre grad. Det gir blant annet redusert syn og endringer i hjernens struktur. Noen har meldt om redusert kapasitet for empati etter romferder.

Kort fortalt er det snakk om endringer i øynene og hjernen etter opphold i vektløs tilstand, trolig forårsaket av at spinalvæske redistribueres rundt hjernen og at blod i større grad strømmer til hodet og øynene.

Det er utfordrende å forske på, siden det tross alt er få mennesker i verdensrommet. Men det er et hinder som må passeres før vi vil være i stand til å foreta lengre romferder, for eksempel til Mars.

Nåva Space mener Norge kan bidra til å forstå og løse dette. Planen er å sende en norsk para-astronaut – astronaut med funksjonsnedsettelse – ut i verdensrommet sammen med en nevrokirurg, en radiolog og en «mission commander».

Skal måle trykk i ryggmargsvæske

Helt konkret planlegger de å sette inn en sensor med en nål som måler trykket i ryggmargsvæsken når astronauten er i vektløs tilstand. Det skal gjøres om bord i Dragon-kapselen, av nevrokirurgen.

Håpet er at målingene skal bidra til å finne svar på hvorfor SANS oppstår og bidra til løsninger som gjør det mulig å oppholde seg i vektløs tilstand over lang tid for å reise til Mars.

Lene Schrøder er astronautkandidat gjennom Next Step Space. Nå kan hun bli første norske astronaut i et norsk romprogram. Foto: Nåva Space

En av para-astronautene er norske Lena Schrøder. Hun er lege, paralympier og astronautkandidat for Nåva Space. Hun er en av til sammen åtte kandidater, hvor fem har funksjonsnedsettelse.

Hun sier til TU at hun ble involvert etter at den første norske astronautkandidaten Nima Shahinian, som også er del av Nåva Space, kontaktet henne. De var ute etter en kandidat med funksjonsnedsettelse.

Veien videre er å gjennomgå medisinsk godkjenning og grunntrening i USA, sannsynligvis hos SpaceX. Men det er foreløpig ikke klart når dette kan skje.

– Det står på pengesekken. Planen har vært at det skulle skje tidlig 2022 sammen med NASA og Russisk romsenter Roskosmos, men det har blitt utsatt på grunn av blant annet krigen i Ukraina og de helt nødvendige sanksjonene og endringer som et resultat av det, sier Schrøder.

Hun sier hun har tro på at det ender med en romferd.

– Jeg har vært med på prosjektet i halvannet år, og vi har kommet langt på vei. Jeg opplever det som veldig profesjonelt, med mange flinke mennesker som har gode kontakter i bransjen. Så jeg håper og tror det kommer til å skje, sier hun.

Schrøder er ikke blant dem som har båret på en astronautdrøm siden barndommen, men hun har alltid vært interessert i verdensrommet.

– Det er det vitenskapelige i dette som gjør det spennende for meg som er realfagsnerd, sier hun.

Hun sier hun som lege synes forskningen som skal gjennomføres, er spennende, og hun skal delta ikke bare som testobjekt, men også bidra med å utvikle metodikk og skrive forskningen.

Vegard Rekaa er astronom og leder Solobservatoriet på Harestua. Dette blir hovedkvarteret til Nåva Space. Foto: Nåva Space

Utvider astronautbegrepet

Vegard Rekaa sier at Nåva Space utvider astronautbegrepet med dette prosjektet.

– Det må ikke nødvendigvis være folk med to friske bein og to friske armer, sier Vegard Rekaa.

Han forteller at de utforsket mulighetene for et slikt astronautprogram i fjor. Noen av kandidatene har helt spesielle fysiske forutsetninger som gir tilgang til ryggmargskanalen gjennom åpninger i ryggmargsvirvlene, som gjør noen helt unike inngrep og diagnostikk mulig.

Må ha med staten

Når vi spør om realismen i prosjektet, sier Rekaa at norsk romindustri i dag er spisset mot satellittvirksomhet, at vi har høyt kompetente folk innen tekniske og akademiske fag og at det er stort potensial for å gjøre Norge til en aktør innen bemannet romfart.

– Det er realistisk å få til dette om Norge samles om målet. Vi kan ikke løfte dette lasset alene, men må ha med all eksisterende romforskning og annen relevant forskning, i tillegg til interesseorganisasjoner og staten, sier han.

Hvor mye staten må bidra med, vet han ikke, men han mener at det må gjenspeile at staten er en finansierende part av forskning generelt.

I tillegg vil dette kunne gi ny aktivitet som genererer næring og samfunnsnytte, mener Rekaa.

– Hvor er dere i prosessen med å skaffe private investorer og statlig støtte?

– Statlig støtte er på mange måter hva møtet på Stortinget handlet om. Men det finnes ikke tilsvarende aktivitet å søke støtte til i dag. Det er ingen ordning for rommedisinsk forskning hos Forskningsrådet, sier han.

Ved å sette prosjektet på agendaen håper de at det skal bli mulig å søke støtte til. I tillegg er de ifølge Rekaa i dialog med flere potensielle private investorer.

Det er de norske miljøene Next Step Space og Solobservatoriet som står bak prosjektet.

Oppfordres til å søke om midler

– Nåva Space, som jobber med prosjektet, har store visjoner og regjeringen ønsker dem lykke til med å gjennomføre sine planer. Norsk romvirksomhet trenger kreative mennesker som tenker stort, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Nåva Space har vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet tidligere for å orientere om sine planer, sier Vestre.

– Departementet har oppfordret prosjektet til å søke virkemiddelapparatet om midler i tillegg til eventuell privat finansiering, sier han.

Han legger til at regjeringen har store ambisjoner for norsk romvirksomhet og viser til åpningen av Andøya Spaceport i november. Regjeringen har store ambisjoner om å utnytte næringspotensialet i og rundt romhavnen.

– Vi jobber også for å etablere et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø. I tillegg til dette satser vi på havovervåkning. Målet er å legge til rette for en komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter. Og vi er på god vei til å realisere viktige milepæler for å sikre rammebetingelser for norsk romvirksomhet, herunder en ny romlov og etablering av tilsynsorganer for romvirksomhet, sier Vestre.