Det vel to meter høye kabinettet inneholder alt som trengs for å gjøre om solenergi til elektrisk strøm. Vekselretter, regulatorer og sikringer. På siden er det en stikkontakt, slik at man kan koble til elektrisk utstyr direkte. Poenget er at man skal kunne ta mikrokraftverket i bruk umiddelbart. Det er «plug and play».