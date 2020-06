Koronatester

Lagde 100 enheter i forskningslab – fikk bestilling på 5,2 millioner testsett for koronavirus

Sent på kvelden fredag 20. mars fikk professor Magnar Bjørås ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) på NTNU en fortvilet forespørsel fra kolleger ved St. Olavs hospital: Det er krise, nå har vi kun testsett for ytterligere én uke. Vi er i ferd med å gå tomme. Kan du hjelpe?