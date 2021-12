Lærer arkitekter å kutte CO2 – oppgir utslipp per kvadratmeter

Det var den danske Klimaloven som trer i kraft 1. januar 2023, som førte til at Martha Lewis, ansvarlig for materialer i det internasjonale arkitektselskapet Henning Larsen med hovedkontor i København, tok grep. Klimaloven stiller krav om at det skal foreligge livsløpsanalyser for alle bygg og den setter maksimalt tillatt utslipp av CO 2 -ekvivalenter for bygg over 1000m2.